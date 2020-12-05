266 kişilik belediye ekibi Nazilli sanayisi için seferber oldu - Son Dakika

Nazilli Belediyesi'nde bulunan 7 müdürlüğe bağlı toplam 266 kişilik ekip; Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatlarıyla sabahın erken saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde temizlik, bakım, tadilat, budama ve ilaçlama çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde geniş çaplı temizlik seferberliği yürüten Nazilli Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde temizlik, bakım, tadilat, budama ve ilaçlama çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazilli sanayisi bölgemizin en aktif noktalarından bir tanesi. Sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde 7 gün 24 saat çalışılan bir alandı. Daha önceki kısıtlamalar döneminde sanayi bölgemizde kapsamlı bir çalışma planlanmıştı ancak kısıtlamaların erken sonlandırılması nedeniyle bu alana girememiştik. Bu nedenle ilk olarak buradan başlamak istedik. Zira vatandaşlarımız ve buradaki esnaflarımızın faaliyet gösterdikleri alanlarda çalışma yapmamız mümkün olmayacaktı. Çarşamba günü itibariyle zabıta ekiplerimiz tüm sanayi esnafına ileterek çalışma yapılacağını bildirdi. Dükkan önlerinde bulunan malzemelerde bu sayede kaldırıldı rahat çalışılabilir bir sahaya ulaşmış olduk. Şuan da 7 müdürlüğümüz ve 266 personelimiz ile birlikte Yeni Sanayi Sitesi bölgemizde temizlik, bakım ve tadilat çalışması yapıyoruz" diye konuştu.

Temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra atıl vaziyette bırakılan alanların tespiti ve yollarda çöken noktaların tamiratlarını da gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Özcan, "Burada güçlü bir çalışma yaptık ve 2 gün içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Çok geniş bir alan. Kanal ve yağmurlama şebekelerinin de temizliklerini gerçekleştiriyoruz. 3 noktada ilaçlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Kuruyan ağaçlarımız budaması da yine ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hazırlanan program çerçevesinde Nazilli'nin tüm noktalarında bu tür faaliyetlerin sürdürüleceğini kaydeden Başkan Özcan, pandemi süreci boyunca rutin belediyecilik faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya yaşanmaması için gayret ettiklerini dile getirdi. - AYDIN