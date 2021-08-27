Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 3'te 3
02:50 Teşkilat
04:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun
08:50 Kalk Gidelim
12:35 Benim Adım Melek
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
21:50 Son Şans
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika