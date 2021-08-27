27 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 3'te 3

02:50 Teşkilat

04:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun

08:50 Kalk Gidelim

12:35 Benim Adım Melek

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

21:50 Son Şans