27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - Son Dakika

ADANA Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, çevrimiçi ve fiziki ortamda gerçekleştirilen gösterimlerle başladı.

27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 3 film gösterimiyle başladı. Festival kapsamında gösterilen filmler, çevrimiçi ortamda Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ve İstanbul Film Festivali'nin iş birliğiyle online platformdan izlenebiliyor. Bilet satışlarının her gün 10.30 22.30 saatleri arasında yapıldığı filmlerin her biri, toplamda 30 saat gösterimde kalıyor ve 30 saatin ardından otomatik olarak gösterime kapanıyor.

Plaza/ Anıl Gelberi 14 Eylül Pazartesi 21.00-16 Eylül Çarşamba sabah 03.01Ceviz Ağacı/ Faysal Soysal 14 Eylül Pazartesi 21.00 -16 Eylül Çarşamba sabah 03.01Körleşme/ Hacı Orman 15 Eylül Salı 21.00 -17 Eylül Perşembe sabah 03.01Bilmemek/ Leyla Yılmaz 16 Eylül Çarşamba 21.00-18 Eylül Cuma sabah 03.01Nasipse Adayız/ Ercan Kesal 17 Eylül Perşembe 21.00-19 Eylül Cumartesi sabah 03.01Kuyudaki Taş/ Gökçin Dokumacı 18 Eylül Cuma 21.00-20 Eylül Pazar sabah 03.01Ben Bir Denizim/ Umut Evirgen 19 Eylül Cumartesi 21.00-21 Eylül Pazartesi sabah 03.01Yeniden Leyla/ Barış Hancıoğulları 20 Eylül Pazar 21.00 -22 Eylül Salı sabah 03.01

