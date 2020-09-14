27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - Son Dakika

ADANA Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, çevrimiçi ve fiziki ortamda gerçekleştirilen gösterimlerle başladı.
27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 3 film gösterimiyle başladı. Festival kapsamında gösterilen filmler, çevrimiçi ortamda Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ve İstanbul Film Festivali'nin iş birliğiyle online platformdan izlenebiliyor. Bilet satışlarının her gün 10.30 22.30 saatleri arasında yapıldığı filmlerin her biri, toplamda 30 saat gösterimde kalıyor ve 30 saatin ardından otomatik olarak gösterime kapanıyor.Fiziki ortamdaki film gösterimlerinin sosyal mesafe kurallarına uygun ve sınırlı sayıda izleyici kapasitesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Binası'nda yapılacağı festivalde, tüm filmlerin gösterimleri ücretsiz gerçekleşiyor.Sinemaseverlerden, gösterim öncesi rezervasyon yapılmadığından, salonlara seanslardan yarım saat önce gitmeleri istendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun, belirli sayıda seyirciyle gerçekleşecek seanslara salon kapasitesi dolduğu anda hiçbir koşulda seyirci alınmayacak.10 FİLM YARIŞIYOR14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde, Anıl Gelberi'nin yönettiği 'Plaza', Barış Hancıoğulları'nın yönettiği 'Yeniden Leyla', Ercan Kesal'ın yönettiği 'Nasipse Adayız', Fatih Özcan'ın yönettiği 'Mavzer', Faysal Soysal'ın yönettiği 'Ceviz Ağacı', Gökçin Dokumacı'nın yönettiği 'Kuyudaki Taş', Hacı Orman'ın yönettiği 'Körleşme', Leyla Yılmaz'ın yönettiği 'Bilmemek', Onur Ünlü'nün yönettiği 'Topal Şükran'ın Maceraları' ve Umut Evirgen'in yönettiği 'Ben Bir Denizim' olmak üzere 10 film yarışıyor. Festivalin toplam 4 kategoriden oluşan Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda, 'Belgesel' kategorisinde 6, 'Canlandırma' kategorisinde 4, 'Deneysel' kategorisinde 5, 'Kurmaca' kategorisinde 7 olmak üzere toplam 22 kısa film yer alıyor.ÖDÜLLER DAĞITILACAKBu yıl 27'nci kez düzenlenen festivalde Onur Ödülleri ve Orhan Kemal Emek Ödülü, 3 isme takdim edilecek. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer ve usta oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz'e; Orhan Kemal Emek Ödülü ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz'a verilecek. 3 usta isim ödülleri, festivalin son günü gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni'nde alacak.Türk sinemasının önemli gündemlerinden birini yaratan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali aynı zamanda, sinema sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen 5050x2020 Kampanyası'nı Türkiye'de imzalayan ilk festival olma özelliğini taşıyor. Sinema sektöründe görev alan kadınları maddi ve manevi olarak desteklemeyi içeren kampanyayı Cannes, Venedik, Berlin, Toronto ve Locarno'nun da içerisinde bulunduğu birçok uluslararası film festivali imzaladı.27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Yarışma seçkisi filmlerinin gösterileceği tarihler ve gösterime açılıp sistemden kaldırılacağı saatler ise şöyle:
Plaza/ Anıl Gelberi 14 Eylül Pazartesi 21.00-16 Eylül Çarşamba sabah 03.01Ceviz Ağacı/ Faysal Soysal 14 Eylül Pazartesi 21.00 -16 Eylül Çarşamba sabah 03.01Körleşme/ Hacı Orman 15 Eylül Salı 21.00 -17 Eylül Perşembe sabah 03.01Bilmemek/ Leyla Yılmaz 16 Eylül Çarşamba 21.00-18 Eylül Cuma sabah 03.01Nasipse Adayız/ Ercan Kesal 17 Eylül Perşembe 21.00-19 Eylül Cumartesi sabah 03.01Kuyudaki Taş/ Gökçin Dokumacı 18 Eylül Cuma 21.00-20 Eylül Pazar sabah 03.01Ben Bir Denizim/ Umut Evirgen 19 Eylül Cumartesi 21.00-21 Eylül Pazartesi sabah 03.01Yeniden Leyla/ Barış Hancıoğulları 20 Eylül Pazar 21.00 -22 Eylül Salı sabah 03.01
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:09 - Kaynak: DHA
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