27 Yıl Sonra Gazilik Unvanı

16.01.2026 11:40
Murat Keser, 27 yıl süren mücadele sonrası kazandığı gazilik unvanıyla sevinç yaşadı.

İzmir'de askerliğini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu sol kolundan ağır yaralanarak kalıcı sakatlık yaşayan Murat Keser, uzun yıllar süren hukuki mücadelenin ardından 27 yıl sonra gazilik ünvanına kavuştu.

İzmir Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken nöbet esnasında dengesini kaybeden ve yüksekten düşerek yaralanan Keser, İzmir Mevki Hastanesi ve İstanbul'daki GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde geçirdiği 3,5 aylık tedavi sürecinin ardından terhis edildi.

Yıllar sonra haklarını aramak için harekete geçen Keser, ilgili kurumlardan "olumsuz" yanıt alınca konuyu yargıya taşıdı. Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda mahkeme, Keser'in "vazife malulü" olduğuna hükmetti.

"Gazilik ünvanını ömür boyu gururla taşıyacağım"

AA muhabirine yaşadığı süreci anlatan Murat Keser, 1999'da vatani görevini yaparken geçirdiği kazadan sonra uzun süre sakatlığıyla yaşadığını, verdiği hukuk mücadelesinin ardından da gazilik ünvanı aldığını belirtti.

Keser, "Ben böyle bir hakkım olduğunu bilmiyordum. Daha sonra televizyondan öğrendim. Böylelikle avukatıma başvurdum ve 14 ay içinde sonuca ulaştık. Gazilik ünvanını kazandığım için çok mutluyum ve bunu ömür boyu gururla taşıyacağım. Devletimizden de Allah razı olsun." diye konuştu.

Vazife malullüğü davalarında zaman aşımı yok

Keser'in avukatı Mehmet Azar da müvekkilinin İzmir Merkez Komutanlığı'ndaki vatani görevini yaptığı sırada nöbet esnasında dengesini kaybederek düştüğünü, ağır şekilde yaralandığını ve gördüğü tedavi sonrasında "vazife malulü" olduğunun tıbben tevsik edildiğini anlattı.

Müvekkilinin haklarından yararlanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat ettiğini ancak müracaatın olumsuz sonuçlanmasının ardından yargı yoluna gittiklerini kaydeden Azar, şöyle devam etti:

"Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Yapılan tahkikat sonucunda söz konusu Sosyal Güvenlik Kurumu işleminin iptal edilerek müvekkil hakkında vazife malullüğü yani halk arasında bilinen tabirle gazilik hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Müvekkil, haklı olarak beklemiş olduğu gazilik ünvanına bu vesileyle ulaşmış oldu. Vazife malullüğü davalarında herhangi bir zaman aşımı söz konusu değil. Bu durumda mağdur olan vatandaşların yine maddi ve manevi tazminat alma hakları da söz konusu olabilmektedir. Bununla ilgili hukuki müracaatlarını yapsınlar."

Kaynak: AA

