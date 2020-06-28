28 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Seni Seven Ölsün

00:50 Esra Erol'da

02:35 Seni Seven Ölsün

03:40 Bir Zamanlar Çukurova

04:50 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 atv’de Hafta Sonu

10:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Gençliğim Eyvah

13:00 Kuruluş Osman

15:05 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Gençliğim Eyvah

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:10 Gençliğim Eyvah