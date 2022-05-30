28'inci Müzik Gecesi'nde tüm şarkılar iklim için söylendi

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği 'Müzik Gecesi'nin 28'incisi, 28 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde 'İklim Değişikliği' temasıyla gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Koleji'nin her eğitim-öğretim yılı sonunda düzenlediği Müzik Gecesi, öğrenciler, veliler, öğretmenlerin yanı sıra 2021-2022 FIBA Avrupa Kupası Şampiyonu Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı oyuncuları ve yönetim kadrosunun da katılımıyla 28 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenledi. 650 öğrenci ve 100'e yakın öğretmenin görev aldığı 28. Müzik Gecesi bu yıl 'İklim Değişikliği' temasıyla gerçekleştirildi. Konser repertuvarından kostümlere organizasyonun tüm detayları doğa dostu yaklaşımlarla şekillendirildi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'ın konuşmalarıyla başlayan gecede tüm şarkılar dünya, doğa ve çevre için söylendi. Müzik Gecesi'nde öğrencilerden oluşan koro 'Bir derdim var', 'Balıkçı', 'Yolcu', 'Sude', 'Atatürk marşı', 'Barış güvercini', 'Yaşamak var ya', 'Sev kardeşim', 'Memleketim', 'Hayat bayram olsa' şarkılarını seslendirdi. Koronun şarkıları farklı kampüslerden dans gruplarının gösterileri ile renklendi. Solo şarkılar arasında ise 'Kara toprak', 'Rüzgar', 'Hey gidi Karadeniz', 'Selanik türküsü' yer aldı. Öğrencilerden oluşan dans toplulukları ise 'yeniden doğuş' ve 'horon dans' gösterilerini sergiledi.'ÖĞRENCİLERİMİZ UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI'

Geceye ilişkin konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, şunları söyledi: "Öncelikle bu harika geceye emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Biz de öğrencilerimizi bu düşünceyle yetiştiriyor; dünyaya, ülkemize, çevreye faydalı olmak hedefiyle çalışıyoruz. Bu nedenle bu yıl gecemizin temasını da 'İklim Değişikliği' olarak belirledik ve ilhamımızı doğadan aldık. Öğrencilerimiz muhteşem şarkılarla bizlere unutulmaz bir gece yaşattı."

'FIBA EUROPE CUP'I ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK'

Emeği geçen herkesi tebrik eden Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı yöneticileriyle birlikte sahneye çıkarak şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşattı. Yücel, "Biliyorsunuz, FIBA Europe Cup'ı sizlerin desteği ile seyirci rekoru kırarak ülkemize kazandırdık. Bahçeşehir Koleji Ailesi'nin ne kadar güçlü ve büyük bir aile olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Şimdi bu güzel gecede bu kupayı gerçek sahipleri ile buluşturma zamanı. Gerek ekranları başında gerek sahada bizleri yalnız bırakmayan çocuklarımıza, ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.