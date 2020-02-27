"28 Şubat"ın üzerinden 23 yıl geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel '28 Şubat'ın üzerinden 23 yıl geçti - Son Dakika

"28 Şubat"ın üzerinden 23 yıl geçti

6 saat önce

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, üzerinden 23 yıl geçen 28 Şubat postmodern darbesini kınadı.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, üzerinden 23 yıl geçen 28 Şubat postmodern darbesini kınadı.

Dernek binasındaki toplantıda konuşan ASDER üyesi Ufuk Köylü, 28 Şubat postmodern darbesi olarak adlandırılan vesayet dönemini tarih önünde telin ettiklerini söyledi.

28 Şubat 1997'de olağanüstü Mili Güvenlik Kurulu toplantısında adalete, insan haklarına ve özgürlüklerine aykırı alınan kararların alındığını dile getiren Köylü, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi ayaklar altına alan, medya, sermaye, akademik, askeri ve idari bürokratlardan oluşan derin darbeci yapılanmayı milletimiz tasfiye etmiştir. Ülkemizdeki darbeler zincirinin son bulması için 28 Şubat darbesinin tasarlanması ve uygulanmasında katkısı olan tüm unsurlar yargılanmalıdır. Bu dönemden kalan tüm düzenlemeler temizlenmelidir."

Köylü, her yıl dönümünde hiç yaşamasaydık denilerek, mağduriyetlerini derin üzüntüyle hatırlanacağı 28 Şubat döneminin milletin kayıp yılları olduğunu belirttiği konuşmasının devamında, "28 Şubat'ın yıl dönümü münasebetiyle tüm sivil toplum kuruluşlarını ve halkımızı, milli iradeyi vesayet altına alabilecek tüm oluşum ve güç odakları karşısında, birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

28 Şubat, Afyon, Asder, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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