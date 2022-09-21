28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı

21.09.2022 10:49

Konya'da, 28 yıl önce işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen Mehmet Ali Atıcı'nın dosyasını polis ekipleri tozlu raflardan indirdi. Cinayet, kurulan özel ekip sayesinde olayı aydınlattı. Katil gözaltına alınırken, cinayeti örtbas eden zanlının amcasının oğlu FETÖ'den ihraç polis memuru çıktı.

Konya'da 1994 yılında merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş bir arazide Mehmet Ali Atıcı'nın cesedi bulundu ve yapılan çalışmalar sonrasında olayın fail ya da failleri tespit edilemedi. Özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalarla başarılı operasyonlara imza atan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, kurulan özel ekiple 1994 yılında öldürülen Mehmet Ali Atıcı ile öldürüldüğü dönemde aynı mahallede ikamet eden cinayet zanlısı Ahmet E.'yi takibe aldı.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN POLİS CİNAYETİ GİZLEMİŞ

Cinayet zanlısının amcasının oğlu olduğu öğrenilen, 2018 yılında FETÖ'den ihraç polis memuru Mustafa E. ile sık sık görüşmeler yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip, görüşmelerde zanlı Ahmet E.'nin korku ve panik içerisinde yıllar önce işlediği cinayetle ilgili itiraflarda bulunduğu, FETÖ'den ihraç Mustafa E.'nin kendisine korkmaması gerektiği ve olayın üzerinden yıllar geçmesi sebebiyle yakalanmasının artık mümkün olmadığı şeklinde telkinde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce olayın şüphelisi Ahmet E. (53) yakalanarak gözaltına alındı.

CESEDİ ATTIĞI YERİ GÖSTERDİ

Cinayet Büro ekiplerinin cinayet zanlısıyla yaptığı görüşmede, 1994 yılı Ağustos ayında gece saatlerinde müstakil evlerinin bahçesine giren şahısla tartıştıklarını, 1997 yılında vefat eden babası ile birlikte şahsı darp ettiklerini ve sonrasında 3 tekerlekli motosiklete şahsı bindirip boş bir araziye attıklarını itiraf etti. Cinayet zanlısı olan Ahmet E.'ye Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçu Soruşturma Savcısı ve avukatların katılımıyla şahsı öldürdüğü ve cesedini attığı yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

28 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan polislikten ihraç olan Mustafa E.'ye ise "Suçu Bildirmeme" (TCK 278 Maddesince) şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında Konya'da FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı Konya'da FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:03:46. #1.13#
SON DAKİKA: 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement