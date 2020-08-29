29 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:00 5. Dalga 00:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm 00:30 Kuaförüm Sensin 02:00 5. Dalga 02:30 Türk Malı 03:30 Aşk Laftan Anlamaz 04:00 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 06:00 Türk Malı 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 10:00 Cumartesi Sürprizi 12:45 Kuaförüm Sensin 13:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 14:00 Emine 15:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 15:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 16:30 Emine 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show

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