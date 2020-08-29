29 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 5. Dalga
00:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm
00:30 Kuaförüm Sensin
02:00 5. Dalga
02:30 Türk Malı
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
06:00 Türk Malı
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:45 Kuaförüm Sensin
13:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
14:00 Emine
15:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
16:30 Emine
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
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