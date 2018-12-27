29 Aralık'ta Perde Açıyor: "Bu Kez Oynamadı, Yazdı"

Başarılı oyuncu Selen Uçer, kendi yazdığı yeni oyunu "Tutsana Ellerimi" ile büyük ses getirecek. Bir türlü kavuşamayan, sarkıcı Süreyya ve Emniyet müdürü¨ Halil'in bir gazinoda yıllar sonra "zorunlu" olarak karşılaşması ile başlayan hikaye, seyirciyi farklı bir dünyaya götürecek.

KONU:

"Benim başıma gelmeseydi, komik bir hikâye olurdu!''

'Yeşilçam aşk hikayesi' filmlerinin buluşamayan, olamayan aşklarını, bugünün değer yargıları ile sorgulayan bir melodram taşlaması.

Feleğin çemberinden geçmiş¸şarkıcı Süreyya ve Emniyet müdürü¨ Halil, Süreyya'nın çalıştığı bir gazinoda yıllar sonra "zorunlu" olarak karşılaşırlar.

40 yıllık hikayelerini, oraya sahne almak için gelen ve bu kara- komik hikayenin içinde kalan , sosyal medya fenomeni genç¸ ikon-s¸arkıcı Sibel ile birlikte izleriz. 1980-2016 yılları arası Türkiye'si, dönemin pop müziğinin melankolisi eşliğinde bir film şeridi gibi akar.

Bu coğrafyanın oluşturduğu korku ve yetersizlik hisleri ile kendini baltalayan, yan yana durmayı, el ele vermeyi, güç¸ dengeleri içinde gerçekten sevmeyi bilemeyenlerin birbirleriyle yüzleşebilmeleri mümkün müdür? 'Nasıl olurdu acaba' diye düşünürken, bir çırpıda kahkahayla ve hüzünle izleyeceğiniz bir "kırık" aşkın hikayesi bu. Hepimizin kendi hayatlarımızda 'Tutsana Ellerimi' dediklerimize... sevgilerle...

Yazan/ Proje Direktörü:L. Selen Uçer

Yöneten: Elit Andaç Çam, Kazım Semih Varol

Oynayanlar: Fırat Doğruloğlu, İncinur Sevimli, Ayfer Tokatlı

Dramaturg: Orçun Ucal

Dekor Tasarım: Batuhan Bozcaada

Müzik Direktörü: Burak Erkul, Arzu Alsan

Hareket Düzeni: Dilek İlker Erkul

Kostüm: Taleh Aliyev

Oyun Asistanı: Elif Cömert, Doğan Üstünyavuz