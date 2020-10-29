29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Keskin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen törene, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkan Vekili Mesut Keçeli, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Demir, cumhuriyetin 97. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Demir, "Atalarımıza borcumuz, cumhuriyeti ve bu cennet vatanı gelecek nesillere emanet etmektir. Vatanımızın bütünlüğünü ve milletimizin birliğini bozmaya yönelik kirli oyunlar içinde olanlar şunu bilmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de feraset sahibi milletimiz, tüm bunlara hak ettiği cevabı verecek güce, kudrete ve azme sahiptir." diye konuştu.

Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Keskin

Keskin Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tebrikleri kabul eden Kaymakam Ali Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törene, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.