29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

28.10.2020 17:51
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru, System.String[]

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, mesajında, Türk milletinin şanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Millet olarak sorunların birlik ve beraberlik içinde aşılacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Millet olarak karşımıza çıkan problemleri aşmak için her zaman ihtiyacımız olan husus birlik ve beraberlik duygusudur. Bu duyguyu güçlü tuttuğumuz sürece aşamayacağımız sorun ve engel yoktur. Tarihimiz bunun örnekleri ile doludur. Birlik ve beraberlik içinde geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatanımızı her türlü tehlikeden korumaktan geri durmayacağız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

29 ekim cumhuriyet bayramı, Halit Doğan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

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