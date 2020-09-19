29 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ TEKNENİN BATMA ANLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

29 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ TEKNENİN BATMA ANLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 29 kişinin ölümden döndüğü tur teknesinin alabora olmasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

29 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ TEKNENİN BATMA ANLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 29 kişinin ölümden döndüğü tur teknesinin alabora olmasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tekne su almaya başlıyor ve yan yatarak batarken can pazarı yaşanıyor.

Birecik Baraj Gölü'nde, önceki gün 29 kişinin ölümden döndüğü tur teknesinin alabora olmasına havalandırma kanallarının su almasının neden olduğu öne sürüldü. Tekne karaya çekilerek bakıma alınırken, jandarmanın soruşturması sürüyor.

Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 29 kişiyi taşıyan tur teknesi su alıp, alabora oldu. 29 yolcu, çevredeki diğer tur teknelerinin yardımı ile kurtarıldı. Suya düşen bazı yolcuların uzatılan ipler ve suya atlayanların yardımı ile kurtarılması, cep telefonu kameralarına yansıdı. Alabora olan tekne ise kıyıya çekilerek, onarıma alındı.

Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturmada teknede inceleme yapıp, görevliler ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Tur teknesinin alabora olmasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tekne su almaya başlıyor ve yan yatarak batarken can pazarı yaşanıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

(Şanlıurfa), -


Şanlıurfa, Birecik, Halfeti, Alabora, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 29 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ TEKNENİN BATMA ANLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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