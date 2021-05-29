Üye Girişi
29 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı

29.05.2021 06:43
29 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı, System.String[]

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:30 Mutluluk Zamanı

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

29 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı

Survivor, Tv8, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok konuştu! Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok konuştu! "FETÖ izi" iddiasına sert çıktı Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Üstü açık otobüsten futbolcu düştü Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Üstü açık otobüsten futbolcu düştü         
01:45
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı         
21:52
Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti         
20:41
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 07:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement