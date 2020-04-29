29 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 2018 Dünya Kupası Özetler
00:40 Juventus Goller
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' FRANSA - İNGİLTER
01:00 Fransa - İngiltere
01:00 Brezilya - İskoçya
02:40 Spor Akşamı
03:40 2018 Dünya Kupası Özetler
03:40 Siyah Beyaz Anılar
03:55 Spor ve Sağlık
04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
04:00 Almanya - Yugoslavya
04:00 İspanya - Nijerya
05:40 Lig Hatırası 89-90
05:40 Lig Hatırası
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - İskoçya
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
07:00 Almanya - Yugoslavya
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Efsanelerin İzinde
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
10:30 Fransa - Suudi Arabistan
10:30 Hollanda - Güney Kore
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Arjantin - Jamaika
12:15 Hollanda - Meksika
12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
21:40 Kamu Spotu: Evde Spor
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Akşamı
23:00 Almanya - Portekiz
23:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
23:00 Fransa - Danimarka