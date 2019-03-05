3-0'dan Geri Döneriz, İmkansızı Başarırız'
1 saat önce
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Tottenham'a 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund'da Alman yıldız Marco Reus, rövanş maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Tottenham
'a 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund
'da Alman yıldız Marco Reus
, rövanş maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.
Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre de turu geçebileceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.İNANMAK ÇOK ÖNEMLİ
Turdan vazgeçmediklerini vurgulayan Reus, "Tottenham'a karşı 3-0'dan geri dönebiliriz. Bunu yapabileceğimize inanmak çok önemli. İmkansızı başarabileceğimize inanıyorum" dedi.HER ŞEY MÜMKÜN
Borrusia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, "Zor bir görevimiz olduğunu biliyoruz. Sahada maksimum performans göstermeliyiz. Her şey mümkün. Çok akıllıca oynamalıyız" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:50
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