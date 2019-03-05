Son Dakika Haberleri: 3-0'dan Geri Döneriz, İmkansızı Başarırız'

3-0'dan Geri Döneriz, İmkansızı Başarırız'

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Tottenham'a 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund'da Alman yıldız Marco Reus, rövanş maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

3-0'dan Geri Döneriz, İmkansızı Başarırız', System.String[]
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Tottenham'a 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund'da Alman yıldız Marco Reus, rövanş maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre de turu geçebileceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

İNANMAK ÇOK ÖNEMLİ

Turdan vazgeçmediklerini vurgulayan Reus, "Tottenham'a karşı 3-0'dan geri dönebiliriz. Bunu yapabileceğimize inanmak çok önemli. İmkansızı başarabileceğimize inanıyorum" dedi.

HER ŞEY MÜMKÜN

Borrusia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, "Zor bir görevimiz olduğunu biliyoruz. Sahada maksimum performans göstermeliyiz. Her şey mümkün. Çok akıllıca oynamalıyız" şeklinde konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:50 

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