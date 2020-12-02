3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, pandemi dolayısıyla bu yılki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün buruk geçeceğini ancak sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Engellilerin bu farkındalık gününü sosyal medya üzerinden yürütmeye devam edeceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Engelliler için kurulmuş dernekler ile federasyonlar, bugün çerçevesinde toplumu bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Engellilerin yaşadıkları problemler sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Biz engellilerin normal bir hayat sürebilmesi, ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür."

Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki bütün engellilerin gününü tebrik etti.