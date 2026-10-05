Bakan Gürlek böyle duyurdu: 3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu iade edildi - Son Dakika
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Bakan Gürlek böyle duyurdu: 3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu iade edildi

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Bakan Gürlek böyle duyurdu: 3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu iade edildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 döneminde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürlek, 2026'nın ilk 9 ayında yurt dışından getirilenlerin toplam sayısının 294'e ulaştığını bildirdi. İade edilenlerin en çok geldiği ülke 137 kişiyle Gürcistan oldu. Gürlek, "Suçlular için kaçacak yer yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan şüpheli ve hükümlülerin Türkiye'ye iadesine ilişkin yılın üçüncü çeyreği verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Suçlular için kaçacak yer yoktur" diyen Gürlek, iade süreçlerinin tavizsiz bir şekilde takip edildiğini vurguladı.

"TÜRK ADALETİ ER YA DA GEÇ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin sınırların ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarının İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti.

1 Temmuz'da yaptığı "Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler" açıklamasını hatırlatan Gürlek, aradan geçen 3 ayda bu kararlılıktan taviz verilmediğini söyledi.

GÜRCİSTAN'DAN 48 KİŞİ GETİRİLDİ

Gürlek'in paylaştığı verilere göre, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan üçüncü çeyrekte 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bu dönemde iade edilenlerin 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den getirildi.

9 AYDA 294 KİŞİ İADE EDİLDİ

Böylece 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e yükseldi. Bu dönemde 137 kişiyle Gürcistan ilk sırada yer aldı. Gürcistan'ı 67 kişiyle Almanya, 19 kişiyle Yunanistan, 9 kişiyle Karadağ, 8 kişiyle Bulgaristan ve 5 kişiyle İngiltere izledi.

"MÜTEKABİLİYET İLKESİNİ GÖZETECEĞİZ"

Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye devam edeceklerini belirten Gürlek, Türkiye'nin haklı iade taleplerine verilen karşılığın da dikkate alınacağını vurguladı. Gürlek, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve "milletin huzuruna kasteden suç odaklarının" hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar peşinin bırakılmayacağını kaydetti.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOKTUR. TÜRK ADALETİ ER YA DA GEÇ GEREĞİNİ YAPACAKTIR!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadelemizi sınırlarımızın ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyor; yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz.

1 Temmuz'da, 'Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.' demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik.

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi.

Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi getirildi.

Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz.

Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız."

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