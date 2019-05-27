Son Dakika Haberleri: 3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 kişi gözaltına alındı

3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 kişi gözaltına alındı

2 saat önce

Silivri'de kuvözde bulunan 3 aylık Rojin bebeğin ambulansın alev alması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 sağlık görevlisi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Silivri'de kuvözde bulunan 3 aylık Rojin bebeğin ambulansın alev alması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 sağlık görevlisi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Minik Rojin'in kuvözde bulunmasının sebebinin ise solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev almıştı. Alevler içinde kalan ambulansta kuvözde bulunan 3 aylık Rojin bebek, yanarak hayatını kaybetmişti. Feci olayda ambulans personeli ve 3 aylık bebeğin annesi Necmiye S. son anda ambulanstan atlayarak kurtulmuştu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından minik Rojin'in cansız bedeni cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Minik Rojin'in kuvözde bulunmasının sebebinin ise solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. 1'i kadın 3 sağlık görevlisi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:25 Kaynak: İHA
Silivri, Rojin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yöneticileri ve Taraftarlar Kumpas Davası İçin Silivri'ye Gitti Aziz Yıldırım'dan FB TV'ye Sitem İçinde Oksijen Tüpü Patlayan Ambulans Alev Aldı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:50:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]