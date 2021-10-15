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3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu - Son Dakika

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu

15.10.2021 10:51

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda, çiftçilikle uğraşan 49 yaşındaki Ünzüle Uçak, 10 metre derinlikteki kuyuda ölü olarak bulundu. Uçak'ın 3 kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi.

Dün saat 20.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesi'nde serasındaki ürünleri sulamak için evden çıkan Ünzüle Uçak'tan uzun süre haber alamayan yakınları, telefonla aradı.

EVİNE 100 METRE UZAKLIKTAKİ KUYUDA BULUNDU

Telefona cevap verilmemesi üzerine yakınları, Uçak'a ait seranın bulunduğu alana gitti. Bölgede arama yapan yakınları, seradan 100 metre uzaktaki sulama kuyusunun 1 metre yakınında, Uçak'ın çantasını fark etti.

KUYUDAN İTFAİYE ÇIKARDI

Yakınları Uçar'ı 10 metre derinliğindeki kuyuda yüz üstü yatar halde görünce 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kuyuya indiklerinde Uçak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Uçak'ın cansız bedenini, içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri halatla kuyuya girip, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Uçak'ın cesedini çıkardı. 3 kız çocuğu annesi Uçak'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu

Gazipaşa, İtfaiye, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu - Son Dakika


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