Üye Girişi
3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı - Son Dakika

3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı

04.08.2021 17:47

Ankara'da yılbaşı gecesi binanın kapalı otoparkında otomobil içinde cansız bedenleri bulunan Hüseyin Şahinoğlu, Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç'unun karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Savcılık, soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu ile arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç'un cansız bedenleri, 1 Ocak 2021 gecesinde Şahinoğlu'nun oturduğu Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki kapalı otoparkta bulundu.

BOŞ ALKOL ŞİŞELERİ DE BULUNMUŞTU

3 gencin cansız bedenlerinin bulunduğu Şahinoğlu'na ait otomobilde boş alkol şişeleri de bulundu. Ayrıca otoparkta bulunan iki otomobilin de motor kaputlarının açık olduğu belirlendi.

Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı

ARAÇ ÇALIŞIR VAZİYETTEYDİ

Yine gençlerin içinde bulundukları aracın çalışır vaziyette olduğu; ancak yakıtının bitmesi nedeniyle bir süre sonra kendiliğinden stop ettiği anlaşıldı. Cesetler üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir darp ve cebir ya da kesici alet izine rastlanılmadı.

GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, 3 gencin ölümüyle ilgili elde edilen deliller detaylı rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu, soruşturma dosyasına girdi. Raporda gençlerin ölümüyle ilgili, "Ölümün karbonmonoksit zehirlenmesi ve boğucu gaz (bütan) soluma sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

SAVCILIK'TAN TAKİPSİZLİK KARARI

Raporda sahte alkol zehirlenmesine dair bir iz bulunulmadığı ifade edildi. Olayla ilgili hiç bir şikayetin bulunmaması ve 3 kişinin de zehirlenme sonucu ölümlerinin tespiti üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı

İbrahim Altıntaş, Burak Karakoç, Ankara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı 18:13 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı Cinnet geçirip eski sevgilisini öldüren sanıktan dehşete düşüren ifadeler: Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum 18:01 Cinnet geçirip eski sevgilisini öldüren sanıktan dehşete düşüren ifadeler: Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti 17:44 Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti
Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı 17:35 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında 17:20 Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı 8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi 17:04 8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti 16:51 Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 16:09 Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı

Son Dakika Haberleri
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:55 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:39 Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
17:27 Fırsatçılar orman yangınlarıyla ortaya çıktı! Cezası her bir ürün için 114 bin lira
17:20 Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı
17:08 Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler ilk 11'de karşılaşmaya başlayacak
16:52 Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
16:39 Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı
16:37 Yüksek Askeri Şura, "sarıklı amiral" olarak tanınan Tuğamiral Mehmet Sarı'yı emekli etti
Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti         
18:16
Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler         
18:10
Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı         
17:56
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay         
17:26
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı         
16:53
Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi         
16:19
Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi         
16:04
Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi         
16:02
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 18:21:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement