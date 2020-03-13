3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu - Son Dakika

3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu

35 dakika önce

3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştuCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini duyurmasının ardından Uşak Üniversitesi öğrencileri otogara akın etti.

3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini duyurmasının ardından Uşak Üniversitesi öğrencileri otogara akın etti. Memleketlerine dönmek için bilet sırası bekleyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine Uşak Üniversitesi öğrencileri memleketlerine dönebilmek için otogarlara akın etti. Şehir dışından gelen öğrenciler evlerine dönebilmek için bilet sırasına girdi. Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs biletleri kısa sürede tükendi. Bazı otobüs firmaları mevcut kapasite ile yolcu taleplerine cevap veremeyince ek seferler oluşturdu.

Uşak otogarında oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyen öğrenciler, eve gitmeye çalıştıklarını aşırı sıra olduğunu ve biletlerin tükendiğini söyledi.

3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu

Uşak Üniversitesi, İbrahim Kalın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

Son Dakika Haberleri
01:18 İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 109'a yükseldi
01:10 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
01:06 Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
01:05 Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğu
01:04 Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 01:21:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]