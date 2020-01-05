3 hastaya endoskopik kalp ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH), 3 hastaya endoskopik kalp ameliyatı yapıldı.

SAÜEAH Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği öğretim üyeleri 36, 40 ve 80 yaşlarındaki üç hastayı geçen hafta kalp ameliyatına aldı.

Yaklaşık iki yıldır Belçika'da devam eden eğitimlerinin sonunda sertifikalarını alan doktorlar, kalp ameliyatlarını endoskopik video yardımıyla yapmaya başladı.

"Hasta çok kısa sürede günlük yaşamına dönebiliyor"

SAÜEAH Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tekniği Belçika'da yaşayan Türk cerrah Alaaddin Yılmaz'dan öğrendiklerini söyledi.

Türkiye'de açık kalp ameliyatları serisinin, daha önce göğüs kemiği açılarak ya da kaburga arasından, en son gelişmelerle de meme ve koltuk altı kesilerle yapıldığını anlatan Kara, uyguladıkları endoskopik video yönteminde ise tıpkı safra kesesi ameliyatında olduğu gibi üç küçük delik açıldığını bildirdi. Kara, bu şekilde yaklaşık 1,5 santimetrelik açıklıktan her türlü kalp ameliyatının yapılabildiğini aktardı.

Kara, ameliyat göğüs kemiği açılmadan ya da kaburga kesilmeden yapıldığı için vücutta herhangi bir kesi izi oluşmadığını vurgulayarak bu sebeple hastanın çok kısa sürede günlük yaşamına dönebildiğini kaydetti.

Açık kalp ameliyatlarında yaşanan akciğer ve iç organlarla ilgili tüm komplikasyonları bertaraf ettiklerine işaret eden Kara, tekniğin, öğrenme eğrisini tamamlandıktan sonra neredeyse tüm hastalara uygulanabileceğini belirtti.

Kara, Sakarya'da yapılan 3 ameliyat sonrasında hastaların kısa sürede taburcu edildiğini dile getirerek, "Bu vakaları yapmamızı sağlayan Belçika'da yaşayan bir Türk kalp damar cerrahı Alaaddin Yılmaz. Bu tekniğin tüm inceliklerini kendisinden öğrendik. Burada yaptığımız ilk vakalarda gelerek bizlerle ameliyata girdi. Bu şekilde ameliyat yapan dünyada sayılı insanlar vardır. Bu tekniği öğrenme süreci çok uzun ve belli bir tecrübe gerektiriyor. Teknik olarak da zor, o yüzden kimse uğraşmıyor. Amacımız Türkiye'de endoskopik cerrahinin, özellikle genç cerrahlar arasında bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak çünkü bu kesinlikle hasta yararına olan bir işlem." ifadelerini kullandı.