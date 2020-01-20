3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan yatalak hasta ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, evde bulunan yatalak hasta olduğu öğrenilen Halit Tanık ile Adnan Sertel'i kurtardı.

Yangında, vücudunun çeşitli kesimlerinde yanıklar oluşan Tanık ile dumandan etkilenen Sertel, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, İzmit Seka Devlet Hastanesi kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında hasar oluşan evde bulunan dört kedinin telef olduğu öğrenildi.