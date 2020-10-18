Misli.com 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 52 Orduspor FK, sahasında Silivrispor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Engin Atmaca xxx, Barış Çiçeksoyu xxx, Feyzullah Çimen xxx
52 Orduspor FK: Berat Çelebi xxx, Gürkan Arslan xxx (Gökhan Berkay Yıldız dk. 83 ?), Şükrü Kaan Kılıçaslan xxx (Volkan Akyıldız dk. 74 xxx), Sebahattin Usta xxxx (Gökhan Aydaş dk. 74 xx), Oğuzhan Birben xxx (Hakan Yüce dk. 85 ?), Halil İbrahim Pekşen xxx (Efe Kağan Kayahan dk. 83 ?), Muhammed Emin Balcılar xxx, Burçin Yüksel xxx, Emrullah Sarıhasanoğlu xxx, Eşref Korkmazoğlu xxx, Hakan Doğru xxx
Silivrispor: Mert Danışmaz x, Mehmet Albayrak xx, Mustafa Cevret xx (Sercan Besler dk. 45 xx), Tufan Deniz Gelen xx, Oğuz Yavuz xx, Cankat Algür xx (Ömer Faruk Acı dk. 45 xx), Veli Uğur Kara x (Alper Kağan Çakır dk. 38 xx), Şehmus Aslan xx (Yusuf Apaydın dk. 79 x), Ardahan Gündoğdu xx, Bülent Demir xx (Ömer Memiş dk. 45 x), Ramazan Çeri xx
Goller: Sebahattin Usta (dk. 13 ve 40), Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 59), Halil İbrahim Pekşen (dk. 63), Volkan Akyıldız (dk. 90+2) (52 Orduspor FK)
Kırmızı kart: Mert Danışmaz (dk. 36) (Silivrispor) - ORDU
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 3. Lig: 52 Orduspor FK: 5 Slivrispor: 0 - Son Dakika Spor