3. Lig: Karaman Belediyespor: 5 Ceyhanspor: 1

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Ceyhanspor'u 5-1 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini aldı.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Burak Güner xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Mehmet Dura xx

Karaman Belediyespor: Onur Bulut xx, Ahmet Ayhan xxx, Onur Kara xxx, Muzaffer xx (Ufuk dk. 60 xxx), Ali Sinan xx (Serdar dk. 85 ?), Hasan xxx (İsmet dk. 76 x), Coşkun xxx, Çağatay xxx, Ahmet Gökbayrak xxx (Cenk dk. 76 x), Hamit x, Emre xxx,

Ceyhanspor: Lokman x, Cengiz x (Selim dk. 64 x), Okan xx (Fatih dk. 64 x), Ercan x, Aziz x, Murat x, Başaran x, Ahmet Şahbaz x, Kemal x (Ahmet Can dk. 78 ?), Can x, Muhammed x (Furkan dk. 64 x)

Goller: Ahmet Gökbayrak (dk. 19), Ali Sinan (dk. 41 ve 81), Ufuk (dk. 66 ve 84) (Karaman Belediyespor), Okan (dk. 17) (Ceyhanspor)

Kırmızı kart: Başaran (dk. 89) (Ceyhanspor)

Sarı kartlar: Coşkun, Ufuk, Hasan, Ahmet Gökbayrak ( Karaman Belediyespor) Ahmet Şahbaz, (Ceyhanspor) - KARAMAN