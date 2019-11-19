Son Dakika Haberleri: 3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülü Töreni düzenlendi
Son Dakika Magazin 3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülü Töreni düzenlendi - Son Dakika Magazin

3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülü Töreni düzenlendi

6 saat önce

Müzik, medya ve sinema dünyasının prestijli ödüllerinden 3.'sü düzenlenen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödül Töreni, İstanbul'da yapıldı.

3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülü Töreni düzenlendi, System.String[]

Müzik, medya ve sinema dünyasının prestijli ödüllerinden 3.'sü düzenlenen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödül Töreni, İstanbul'da yapıldı. Görkemli törende, İstanbul'da hizmet veren Hairestetik Turkey Saç Ekim merkezi yöneticisi Engin Sönmez'e 'Yılın Saç Ekim Merkezi' ödülü verildi.


Saç ekim operasyon başarılarıyla tanınan Sönmez'in ödülünü, ünlü oyuncu model Wilma Elles'den aldı.


Ödüllerin verildiği törende konuşan Sönmez, "Türkiye Azerbaycan iki devlet tek millet düşüncesiyle yola çıkan bu güzel gecede bende payıma düşeni yapıp iki ülkeye desteğimi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi. - İSTANBUL

Magazin

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AB, Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euro kesintiye gitti
İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız PKK yandaşlarına "Ne mutlu Türküm" diye haykıran Fransız kadından mesaj var: Beni arıyorlar Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Türkiye'nin açıklamasına şaşırdık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülü Töreni düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]