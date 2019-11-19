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3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülü Töreni düzenlendi
6 saat önce
Müzik, medya ve sinema dünyasının prestijli ödüllerinden 3.'sü düzenlenen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödül Töreni, İstanbul'da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
Müzik, medya ve sinema dünyasının prestijli ödüllerinden 3.'sü düzenlenen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödül Töreni, İstanbul'da yapıldı. Görkemli törende, İstanbul'da hizmet veren Hairestetik Turkey Saç Ekim merkezi yöneticisi Engin Sönmez'e 'Yılın Saç Ekim Merkezi' ödülü verildi.
Saç ekim operasyon başarılarıyla tanınan Sönmez'in ödülünü, ünlü oyuncu model Wilma Elles'den aldı.
Ödüllerin verildiği törende konuşan Sönmez, "Türkiye Azerbaycan iki devlet tek millet düşüncesiyle yola çıkan bu güzel gecede bende payıma düşeni yapıp iki ülkeye desteğimi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi. - İSTANBUL
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