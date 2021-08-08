3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, gece arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapan 40 yaşındaki Özbekistan uyruklu Züleyha B. evine döndü. Ertesi sabah ise eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evin içinde bulamadı.

YAKINLARI YERDE YATARKEN BULDU

Dışarıdan gelen sesleri duyan yakınları Züleyha B'yi iki binanın arasındaki boşlukta kanlar içinde yerde yatarken gördü. Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi.

EKİPLER YARALI KADINI DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı Züleyha B., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.