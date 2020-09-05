3 yıldır ismini değiştirerek saklandığı ilçede JASAT tarafından yakaladı - Son Dakika

3 yıldır ismini değiştirerek saklandığı ilçede JASAT tarafından yakaladı
3 yıldır ismini değiştirerek saklandığı ilçede JASAT tarafından yakaladı Denizli'de cinsel istismar suçundan 3 yıldır aranan şahıs ismini değiştirerek yaşadığı ilçede yakalandı.
3 yıldır ismini değiştirerek saklandığı ilçede JASAT tarafından yakaladı
DENİZLİ - Denizli'de cinsel istismar suçundan 3 yıldır aranan şahıs ismini değiştirerek yaşadığı ilçede yakalandı. 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi tarafından tespit edilen şahıs tutuklandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde cinsel istismar suçuna karışan A.Y., kayıplara karışarak izini kaybettirdi. 3 yıldır aranan şahıs Bekilli ilçesinde kendine başka bir isimle tanıtarak yaşamaya başladı. 15 yıl hapis cezası alan şahsın peşine düşen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi geniş çaplı soruşturma başlattı. Adım adım dosyayı inceleyen jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi A.Y.'nin Bekilli ilçesinde kendisini farklı isimle tanıtarak yaşadığını tespit etti. Bekilli ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile koordineli olarak operasyon başlatıldı. Bir süre takibe alınan şahıs, düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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