Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

9 dakika önce

Dinar Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle belediye hizmet binası önünde kutlama programı gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru, System.String[]

Dinar Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle belediye hizmet binası önünde kutlama programı gerçekleştirildi.


Geceye katılan Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yaptığı konuşmada, "Malazgirt Savaşı'ndan Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'na kadar en zor koşullar içinde bile milletimizin bağımsızlık arzusunda olması, birliğimizin ve gücümüzün göstergesi olmuştur. Bu aziz millet tarihin her döneminde şer odaklarıyla mücadele etmiş ama asla vatansız kalmamıştır. Aziz Milletimiz, büyük fedakarlıklarla zafer kazanan ecdadından aldığı ilhamla bugün de ülkesine sahip çıkmakta, onu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır." dedi.


Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Hüseyin Kağıt'ın da sahne aldığı kutlama etkinliklerine çok yoğun bir katılım sağlandı.

Dinar Belediyesi, Zafer Haftası, Malazgirt, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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