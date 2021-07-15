30 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 30 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü İbrahim Kacaroğlu (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Elemli Mahallesi Küçükbahçe mevkisinde meydana geldi. İbrahim Kacaroğlu yönetimindeki 45 ZP 784 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 30 metreden araziye yuvarlandı. Kacaroğlu araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kacaroğlu, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazanın görgü tanığı Ayşe Kökpınar, "Ben kaza olan yerin karşısında oturuyorum. Birden takırtı sesleri duydum. Sesin geldiği yöne baktığımda, otomobilin uçuruma uçtuğunu gördüm. 112 Acil servisine haber verdik" dedi.