Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:00 İleri Üçlü Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Transfer Günlüğü
15:50 İtalya Serie A Goller
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Spor Bülteni
20:00 Spor Toto Süper Lig Goller
20:10 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef
22:15 Spor Akşamı
23:00 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika