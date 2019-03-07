Son Dakika Haberleri: 31 Mart Seçimleri İstanbul'un Tarihine Nasıl Yansıyacak?

31 Mart Seçimleri İstanbul'un Tarihine Nasıl Yansıyacak?

1 saat önce

31 Mart yerel seçimleri öncesinde gözler İstanbul'un tarihi bölgesindeki yeni yönetimin tavrına çevrildi.

31 Mart Seçimleri İstanbul'un Tarihine Nasıl Yansıyacak?, System.String[]
31 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimler sonrasında yerel yönetimlerde yeni bir dönem başlamış olacak.

Seçim öncesinde bazı yerleşim yerlerinde mevcut belediye başkanlarının aday gösterildiği görülürken bazı noktalarda ise siyasi partiler yeni isimleri aday olarak gösterme kararı aldı.

Yerel seçimler öncesi dikkatle izlenilen yerlerden birisi de 15 milyonluk nüfüsuyla İstanbul ve İstanbul'un 39. ilçesi...

AK Parti mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UysalBüyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak gösterirken, Uysal'ın yerine ise eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın aday gösterdi.

CHP ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismini tercih etti.

İstanbul'un ilk yerleşim yerlerinden olan ve birçok tarihi eseri sınırları içinde bulunduran tarihi yarımadanın bağlı olduğu Fatih ilçesi için de AK Parti eski TOKİ Başkanı Ergün Turan'ı CHP ise Soner Özimer'i aday gösterdi.

Son dönemde harap hale gelen tarihi eserlerin restorasyonu ve yok olan eski eserlerin yeniden inşası konusunda önemli adımlar atan Fatih Belediyesi'nin yeni yönetimiyle bu konuda atacağı adımlar da merakla bekleniyor.

Özellikle Bizans döneminden kalan dünyaca ünlü İstanbul surlarının akıbeti de
Kaynak: Projemlak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:56 

İstanbul, Emlak
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