Son Dakika Haberleri: 31 Mart seçimlerinden sonra kaç belediyeye kayyum atandı? Gerekçeler nelerdi ?
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31 Mart seçimlerinden sonra kaç belediyeye kayyum atandı? Gerekçeler nelerdi ?

39 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimlerin üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Belediyelere kayyum atamaları devam ediyor, 31 Mart Seçimleri'nden beri kaç kayyum atandı?

31 Mart seçimlerinden sonra kaç belediyeye kayyum atandı? Gerekçeler nelerdi ?, System.String[]

Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.


Erzurum'da hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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Karayazı, Erzurum, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:45 
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