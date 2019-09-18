31 Mart seçimlerinden sonra kaç belediyeye kayyum atandı? Gerekçeler nelerdi ?
39 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimlerin üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Belediyelere kayyum atamaları devam ediyor, 31 Mart Seçimleri'nden beri kaç kayyum atandı?
Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Erzurum'da hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:45
Erzurum Valiliği: Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam görevlendirildi Zürih polisinin başlattığı #TetrisChallenge dünyaya yayılarak, çılgınlığa dönüştü Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu