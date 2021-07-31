Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Buzkıran
04:00 Hercai
08:00 Şans Kapıyı Çalınca
10:00 E.T.
12:10 Kalp Yarası
15:20 Avatar
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika