31 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

01:30 Buzkıran

04:00 Hercai

08:00 Şans Kapıyı Çalınca

10:00 E.T.

12:10 Kalp Yarası

15:20 Avatar

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?