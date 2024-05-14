Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak

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Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan başkanlık seçim tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacak.

14.05.2024 20:53
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Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin yapılacağı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sayın Üyemiz, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410'dur.

Tüzüğümüzün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00'e dek yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi için iki aday var. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım yarışacak.

Fenerbahçe\'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs\'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran\'da yapılacak

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • ahmet ergin: Ali koç başkan Galatasaray sampıyon 59 19 Yanıtla
  • Osman Bicer: Bir Galatasaray’lı olarak Hangisi gelse farketmez eskisi 4 yıl şimdi ki 6 yıl şampiyonluk alamamış iki başarısızdan biri dikta ediliyor Fenerbahçe’ye yazık koskoca camiadan farklı bir yüz farklı bir plan,proje koyacak başkan adayı çıkmıyor,çıkamıyor. 29 36 Yanıtla
    Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Birinin gözünün feri sönmüş biri iki lafı bir araya getiremiyor… Yaşasın Galatasaray 6 6
  • Ali Arslan: Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanacak iki büyük ismin rekabeti FB ye yarayacak, hayırlısı olsun 29 27 Yanıtla
  • Behzat: hayırlısı olsun 29 5 Yanıtla
  • Emre Akcay: Başkanlık için rambo düşünülebilir 8 3 Yanıtla
  • İshak Klein: Gel artık Aziz başkan!.. 6 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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