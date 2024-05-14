Fenerbahçe\'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs\'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran\'da yapılacak

Osman Bicer:

Bir Galatasaray’lı olarak Hangisi gelse farketmez eskisi 4 yıl şimdi ki 6 yıl şampiyonluk alamamış iki başarısızdan biri dikta ediliyor Fenerbahçe’ye yazık koskoca camiadan farklı bir yüz farklı bir plan,proje koyacak başkan adayı çıkmıyor,çıkamıyor.

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