31 yaşındaki kayıp adamdan kötü haber! Cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika

Çatalağzı beldesi girişinde, sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Nuh Arslan olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

DÜNDEN BERİ KAYIPMIŞ

Dünden beri kayıp olan Arslan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı görüldü. Arslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.