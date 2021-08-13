31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika

Shell'in avukatı Aham Ejelamo, mahkemeye müvekkilinin parayı ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

DAVA 31 YILDIR DEVAM EDİYOR

Nijer deltasında 1958'den beri faaliyet gösteren Shell'in hasarlı petrol boru hatlarından ve kuyularından her yıl tonlarca petrol sızdığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlerin 2011'de, Nijerya'nın güneyinde 2008 ve 2009'da meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle büyük çapta kirlilik oluştuğu ve izlerin bölgeden silinmesinin 30 yıl alabileceğini ortaya koyan raporundan sonra Shell sızıntıyı temizlediklerini açıklamıştı.

SHELL'İN BÖLGEDEN ÇIKMASI İÇİN PROTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ

Shell ocak ayında, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve kirlenen Bogo Nehri'ni temizleyeceğini bildirmişti. Afrika'nın en büyük, dünyanın 7. büyük ham petrol ihracatçısı olan Nijerya'daki Ogoni halkı 1993'te Shell'in bölgeden çıkması için protestolar düzenlemişti.