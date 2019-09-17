Son Dakika Haberleri: 32. Ahilik Haftası kutlamaları
Son Dakika Güncel Haber

32. Ahilik Haftası kutlamaları

29 dakika önce

Hakkari'de 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Hakkari'de 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, Ahilik Haftasının 1988'den beri ülkenin her yerinde kutlandığını söyledi.

Ahilik kültürünün tarihi ve önemine değinen Akbıyık, "Cumhuriyetin kuruluşundan sonra birçok ticari ve esnafla ilgili kanunlar hazırlanırken ve kurumlar oluşturulurken Ahilik prensiplerinin ciddi katkıları olmuştur." dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin ise Ahilik teşkilatının insanlar arasındaki ticaret ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı ve güler yüzlü olmayı temel ilke aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yılın esnafı, kalfası ve çırağına plaket, hafta kapsamında ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi.

Programa Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, kurum amirleri, esnaf ve vatandaşlar da katıldı.

32. Ahilik Haftası kutlamaları

Ahilik Haftası, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş talimat verdi Atatürk Orman Çiftliği kurtuldu
İBB Başkanı İmamoğlu: İhalelere ilişkin soruşturma başlatacağız YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı İlişkiye giren ahlaksız çift, restorandan atıldı! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:32:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 32. Ahilik Haftası kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]