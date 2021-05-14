32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu - Son Dakika

32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu

14.05.2021 16:45
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu, System.String[]

Antalya'da 32 yaşındaki kadın, boynundan kabloyla odasının kapısına asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Alanya'da Çarşı Mahallesi Kökoğlu Sokak'taki bir apartmanda yaşayan İpek A.'nın (32) yakınları, kendisinden haber alamayınca sabah saatlerinde evine geldi. Yakınları eve girdiğinde İpek A.'yı kapıya kabloyla boynundan asılı buldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İpek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İpek A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İpek A.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu

İntihar, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • Misafir: İşin kolayı bulmuşsunuz inanç eksikliği deyip geçin. Sen o kadının ne yaşadığını nerden biliyorsun. Nerdeyse her gün bir kadının öldürüldüğü tecavüze uğradığı bir yerde insanları neden böyle yaptın diye yargılamak yerde neyi yanlış yapıp bu insanları buna mecbur bıraktık diye sorgulamamız gerekiyor. Kim istersen en güzel yaşlarında ölümü seçmeyi. Öyle inançla geçiştirecek kadar kolay değil o işler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Müslüman türkler: Bu millet kurtuluş savaşı yaşadı,ayağınıda ayakkabısı yırtık,yarı aç yarı susuz,yedi düvele savaştı.Ama torunları intihar ediyor,en ufak olumsuzluklar güçlükler karşısında,Sorun proplem Allahcc)korkusu İnançı olmadığı için.Umudu kaybetmek bu olsa gerek.Umudumuzu kaybettirmesin Allahcc)ı'm. Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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