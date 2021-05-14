32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu - Son Dakika

Misafir:

İşin kolayı bulmuşsunuz inanç eksikliği deyip geçin. Sen o kadının ne yaşadığını nerden biliyorsun. Nerdeyse her gün bir kadının öldürüldüğü tecavüze uğradığı bir yerde insanları neden böyle yaptın diye yargılamak yerde neyi yanlış yapıp bu insanları buna mecbur bıraktık diye sorgulamamız gerekiyor. Kim istersen en güzel yaşlarında ölümü seçmeyi. Öyle inançla geçiştirecek kadar kolay değil o işler.