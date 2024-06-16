33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Şevval Sam Konseriyle Son Buldu

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(BALIKESİR) - 33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, Şevval Sam konseriyle sona erdi.

Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'ninson günü çocuk atölyeleri, sokak gösterileri ve sanatçıların performansları ile renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin son gününde sahne alan ünlü sanatçı Şevval Sam, sevilen şarkılarıyla Bandırmalılarla buluştu. Konser alanını dolduran yüzlerce vatandaş, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.