37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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37 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.03.2022 11:07
37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri lastik bot içerisinde geri itilen 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Marmaris açıklarında ise yine lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Marmaris Armella Koyu sahilinde ise Yunanistan adalarına yasadışı geçiş yapmak isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/ İHA)

37 düzensiz göçmen kurtarıldı
37 düzensiz göçmen kurtarıldı
37 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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