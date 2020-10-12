4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi - Son Dakika

4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi

12.10.2020 13:55

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, restorasyon çalışmalarıyla içinde çeşitli özgün motif, rumi bezemeler ve kayıp çinileri ortaya çıkardıklarını belirterek, "Avludaki şadırvanı kaldırdık.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, restorasyon çalışmalarıyla içinde çeşitli özgün motif, rumi bezemeler ve kayıp çinileri ortaya çıkardıklarını belirterek, "Avludaki şadırvanı kaldırdık. Alanda biz kazı yaptık. Roma dönemine ilişkin mozaikler bulundu. O alanı camla kapatıp ziyarete açacağız" dedi. Coşar, caminin, 2021 yılı ocak ayında ziynetli ve süslü bir cami olarak ibadete açılacağını bildirdi.

Tarihi Kaleiçi'nin girişinde, saat kulesinin arkasında bulunan ve yaklaşık 400 yıl önce yapıldığı öngörülen Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde, 2018 yılından bu yana devam eden restorasyon çalışmaları, hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Caminin Osmanlı döneminin en özellikli ibadet yerlerinden biri olduğunu anımsatan Coşar, "Cami 1600'lü yılların başında inşa edildiği biliniyor. Evliya Çelebi'nin seyahatinde bu camiden süslü ve ziynetli şekilde bahsediliyor. Avlusunun darlığından, mimarisinin güzelliğinden bahsediliyor. 2018 yılının mayıs ayında restorasyona başladık. Camide yıllar itibariyle çok müdahale olduğunu tespit ettik. Çimentolu sıvalarla kapatılan dış cepheyi, derz şeklinde restorasyonunu yaptık. Üstündeki kurşun örtüyü tamamen değiştirdik" dedi.

"KAYIP 2 ÇİNİ ALINLIK BULUNDU"

Camideki en şaşırtıcı bulguların ise caminin içinde olduğunun altını çizen Hüseyin Coşar, "Burayı diğer camilerden ayıran emsalsiz yapan Münferice Kasidesi var. Bu kaside 1140'lı yıllarda Mısırlı bir şairin kasidesi bulunuyor. Mihrabın sağından itibaren caminin içinde dönmekte. Daha sonra dış avluda bitiyor. Burada iki kayıp çini alınlık vardı. Biz bunu raspa çalışmaları ile ortaya çıkardık ve özgün şekilde muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

Kadınlar mahfilinde çok güzel süslemelere rastlanıldığını dile getiren Coşar, rumi bezemeler ve bitkisel motifleri yaşatacaklarını kaydetti.

"MOZAİKLERİ CAMLA KAPATIP SERGİLEYECEĞİZ"

Kasnak tabir edilen kubbenin eteklerinde Fetih Suresi'nin yazılı olduğunu kaydeden Coşar, "Bu zaten biliniyordu. Üzerinde bitkisel motifler vardı, daire şeklinde dolanan. Boya raspası yapınca altta çok özgün süslemeleri ortaya çıkardık. Ayrıca müezzin mahfilinde çok güzel ahşap motifler bulduk, başka bir camide yok. Ama zamanla üzeri yağlı boya ile kapatılmış. Biz onları açığa çıkardık. Avludaki şadırvanı kaldırdık. Alanda biz kazı yaptık. Roma dönemine ilişkin mozaikler bulundu. O alanı camla kapatıp ziyarete açacağız" dedi.

"SÜSLÜ VE ZİYNETLİ CAMİ OLACAK"

Coşar sözlerine şöyle devam etti: "Zemindeki tuğla döşemeler ortaya çıktı. Kubbelerde bezemeler bulundu. Kadınlar mahfilinde özgün motifler, müezzin mahfilinde de yine aynı şekilde güzel motifler ortaya çıktı. Ziynetli ve süslü bir cami olarak ibadete açılacak. Ciddi bir ziyaretçi ağırlayacak."

"2021 OCAK'TA İBADETE AÇILACAK"

Coşar, bu şadırvanın kaldırılmasıyla avlunun genişlediğini ve rahatlıkla cenaze namazının kılınabileceğini belirtti. Coşar, 2021 Ocak ayında camiyi ibadete açmayı planladıklarının müjdesini verdi.

"SAAT KULESİ İÇİ KAZILACAK"

Eski fotoğraflarda Saat Kulesi'nin, Tekeli Mehmet Paşa Camisi'yle uyumlu olduğunu aktaran Coşar, "Camiyle uyumlu Saat Kulesi'nin en üstünde kubbe vardı. O daha sonra yıkılmış, görünen imitasyon, sahne dekorlarında kullanılan, tarihi dokuyla uyumlu olmayan bir görünüm kazanmış. Biz buranın çevresinde ve Saat Kulesi'nin içinde kazı yapacağız. Burayı özgün formuyla ziyarete açacağız. Roma, Selçuklu, Bizans, Osmanlı dönemine ilişkin izler korunacak. Kontrollü bir ziyaret için kazılar yapacağız" dedi.

-İHA-

4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi
4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi
4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi
4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi
4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi

Hüseyin Coşar, Mehmet Paşa, Tekeli, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi - Son Dakika

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