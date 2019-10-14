Son Dakika Haberleri: 4 bin 400 vatandaş faydalandı
Son Dakika Güncel 4 bin 400 vatandaş faydalandı

4 bin 400 vatandaş faydalandı

2 saat önce

Ankara Mamak ilçe Belediyesi'nin evde sağlık hizmetinden yılbaşından bu yana 4 bin 400 vatandaş faydalandı.

4 bin 400 vatandaş faydalandı, System.String[]

Ankara Mamak ilçe Belediyesi'nin evde sağlık hizmetinden yılbaşından bu yana 4 bin 400 vatandaş faydalandı.


Mamak Belediyesi, evde sağlık hizmeti ile binlerce aileye kol kanat germeye devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik sürdürülen evde muayene ve sağlık hizmetinden yılbaşından bu zaman kadar 4 bin 400 vatandaş faydalandı. Evde sağlık hizmeti ile hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttırıp, onların yanlarında olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Amacımız mümkün olduğu kadar daha çok vatandaşımıza bu hizmeti götürerek hem gönüllere dokunmak hem de onların hayır dualarını almak" dedi.


Bir telefonla gelen hizmet


Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet uyandıran evde sağlık hizmeti kapsamında hastalardan; kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum ve sonda takımı, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Mamak Belediyesi çağrı merkezine telefonla ulaşarak hizmet talebinde bulunuyor. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı
Erdoğan'dan Münbiç konusunda Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 12:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 bin 400 vatandaş faydalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]