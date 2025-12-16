4 kişi 1 kişiye saldırdı: Hırsını alamayan saldırganlardan biri şahsın kulağı ısırarak kopardı - Son Dakika
Hukuk

4 kişi 1 kişiye saldırdı: Hırsını alamayan saldırganlardan biri şahsın kulağı ısırarak kopardı

4 kişi 1 kişiye saldırdı: Hırsını alamayan saldırganlardan biri şahsın kulağı ısırarak kopardı
16.12.2025 09:57
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 kişi, M.A. adlı bir şahsı dakikalarca darp etti. Saldırganlardan biri, şahsın kulağını ısırarak koparttı. Olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kopan kulak polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. Gözaltına alınan 3 saldırgan tutuklanırken, 1 kişi hala aranıyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 kişi, bir şahsı tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti. Saldırganlardan biri şahsın kulağını ısırarak koparırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kopan kulağın polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildiği, şahıslardan 3'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü 4 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle M.A.'ya saldırdı. 4 kişi tekme ve yumrukla şahsı dakikalarca darp etti. Bu sırada bir saldırgan, şahsın üzerine çıkarak kulağını ısırarak kopardı. Çevredekilerin araya girmesi ve polis ekiplerinin gelmesi ile şahıs kurtarıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kopan kulak ise polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.

Gözaltına alınan 3 saldırgan şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı, 1 şahsın ise arandığı bildirdi.

Olayın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın saldırıya uğradığı, yere düştüğü ve darp edilmeye devam edildiği görüldü.

Kaynak: İHA

Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 4 kişi 1 kişiye saldırdı: Hırsını alamayan saldırganlardan biri şahsın kulağı ısırarak kopardı - Son Dakika

SON DAKİKA: 4 kişi 1 kişiye saldırdı: Hırsını alamayan saldırganlardan biri şahsın kulağı ısırarak kopardı - Son Dakika
