4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti - Son Dakika

4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti

14.01.2021 16:14
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti, System.String[]

ANKARA'da dün akşam tartıştıkları komşuları Hasan Hüseyin G.'nin eşi Kutsal G., tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan 3'ü kadın 4 kişinin tedavileri sürüyor.

ANKARA'da dün akşam tartıştıkları komşuları Hasan Hüseyin G.'nin eşi Kutsal G., tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan 3'ü kadın 4 kişinin tedavileri sürüyor. Olayda 3 akrabası yaralanan ve aynı apartmanda oturan Ferdar Yılmaz, "Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti" dedi.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 1159'uncu Sokak'taki 4 katlı  apartmanda oturan Hasan Hüseyin G. ile komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Hasan Hüseyin G.'nin darbedildiğini gören Kutsal G., evdeki pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı. Kutsal G., aynı evde oturan komşuları Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'i tüfekle ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan komşulardan Mikail Sönmez ise komşuları ayırmak için araya girince yaralandı. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

'POMPALI TÜFEĞİ BANA DOĞRULTTU'Olayda yaralanan Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'in aynı apartmanda yaşayan akrabaları Ferdar Yılmaz, olay anını anlattı. Hasan Hüseyin G. ile arbede yaşadıklarını söyleyen Ferdar Yılmaz, "Baktım Hasan Hüseyin'in eşinin elinde silah var. Pompalı tüfeği bana doğrulttu. Benim yeğenimde görünce onun üzerine atladı. Silahı yere eğdik 'kadının elinden silahı alalım' diye. Boğuşurken baktım adamın elinde bir silah daha var. O arada üzerine çullandığımızda kadın silahını ateşledi. Teyzem kapının önünde yığıldı, teyzemin gelini evin içinde, teyzemin kızı da ayağından vuruldu. Yönetici yardımcısı olan komşumuzda iki ayağından vuruldu. Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti" dedi.'ŞİKAYETÇİYİZ GEREĞİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Olayda yaralanan Gülsüm Yiğit'in eşi Fevzi Yiğit ise, 4 yıldır binada oturduğunu belirterek, husumet yaşadıkları komşusunun alkol bağımlısı olduğunu iddia etti. Yiğit, olayın yaşandığı gece eşinin misafirlerini geçirirken kapıyı açtığı esnada husumet yaşadıkları komşusunun 'siz bizim evimizi gözetliyorsunuz' diyerek küfretmesi üzerine yaşandığını ifade etti. Yiğit, "Bina olarak biz şikayetçiyiz. Ailesi de bu kişiyi reddetmişler. Biz burada 4 yıldır oturan bir aileyiz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Benim 4 tane çocuğum var. Binadan tahliye edilmesini istiyoruz. Annem ağır yaralı hanımım ve akrabalarım yaralı şekilde hastanedeler" dedi. Öte yandan, gözaltına alınan Hasan Hüseyin G. ile eşi Kutsal G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


- Ankara
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti

Huzur Mahallesi, Çankaya, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti - Son Dakika


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