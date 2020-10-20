4 milyon öğrencinin beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor

Vergi ile prim borçlarına yapılandırma çalışmalarına KYK borçları da eklendi. Öğrencilerin KYK'dan aldıkları öğrenim kredisi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırılacak.
Milyonlarca mezun öğrencinin gözü KYK borçları için verilecek kararda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor.
Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre öğrenci kredileri ile çiftçi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.
Bu hafta, İstihdam Paketi'nde eklenecek düzenlemeyle ilgili yapılan toplantılarda kapsam ve detaylar ele alındı.
Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor.
Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.
AK Parti'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kurmayları, yapılandırmadan 3,5-4 milyon kişinin yararlanmasının beklendiğini dile getirdi. AK Parti'nin hazırladığı pakette, önceki borç yapılandırmalarındaki taksitlerini ödemedikleri için yapılandırma kapsamı dışına çıkanların da yeni düzenlemeden yararlanacağı öngörülüyor.
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