4 milyon öğrencinin beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor - Son Dakika

4 milyon öğrencinin beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor

20.10.2020 00:42
4 milyon öğrencinin beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor, System.String[]

Vergi ile prim borçlarına yapılandırma çalışmalarına KYK borçları da eklendi. 4 milyon öğrencinin beklediği düzenlemede KYK'dan aldıkları öğrenim kredisi borçları silinmeyecek, uzun vadeli yeniden yapılandırılacak.

Vergi ile prim borçlarına yapılandırma çalışmalarına KYK borçları da eklendi. Öğrencilerin KYK'dan aldıkları öğrenim kredisi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırılacak.

Milyonlarca mezun öğrencinin gözü KYK borçları için verilecek kararda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor.

BORÇLAR SİLİNMEYECEK YAPILANDIRILACAK

Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre öğrenci kredileri ile çiftçi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

BU HAFTA İSTİHDAM PAKETİNE EKLENECEK

Bu hafta, İstihdam Paketi'nde eklenecek düzenlemeyle ilgili yapılan toplantılarda kapsam ve detaylar ele alındı.

UZUN VADEDE TAKSİTLENDİRME

Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor.

Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

4 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

AK Parti'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kurmayları, yapılandırmadan 3,5-4 milyon kişinin yararlanmasının beklendiğini dile getirdi. AK Parti'nin hazırladığı pakette, önceki borç yapılandırmalarındaki taksitlerini ödemedikleri için yapılandırma kapsamı dışına çıkanların da yeni düzenlemeden yararlanacağı öngörülüyor.

4 milyon öğrencinin beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor

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Son Dakika Ekonomi 4 milyon öğrencinin beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor - Son Dakika Ekonomi


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