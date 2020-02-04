4 Ocak Dünya Kanser Günü - Son Dakika
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4 Ocak Dünya Kanser Günü

6 saat önce

Artvin'de 4 Ocak Dünya Kanser Günü dolayısıyla "Kanser ve Beslenme" konulu panel düzenlendi.

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Artvin'de 4 Ocak Dünya Kanser Günü dolayısıyla "Kanser ve Beslenme" konulu panel düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonunda Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen panelde, Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülke genelinde ücretsiz yapılan kanser taramaları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılarak, kanserle mücadele yöntemleri anlatıldı.

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, panelin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüme neden olan hastalıların kanserler olduğunu söyledi.

Dünyada her 6 ölümden, Türkiye'de de 5 ölümden birinin kanserden olduğunu kaydeden Akalın, kanser ölümlerinin üçte birinin ise tütün kullanımı, obezite ve sağlıksız beslenmeden kaynaklandığını ifade etti.

Akalın, "Günümüzdeki kanserlerin yüzde 50'ye yakın bir kısmının bu risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut tedavi yönetmelerinin uygulanması ile önlenebilir olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmiş birçok kanserin de tedavi oranlarının yüksek olduğu bilinmektedir." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri tarama programlarının il genelinde en iyi şekilde yürüttüklerine dikkati çeken Akalın, "Rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları aile hekimliklerinde, meme kanseri taramaları ilimizde KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılmaktadır." diye konuştu.

Akalın, Artvin'in kanser taramalarında en başarılı 3. il olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Artvin Türkiye'de kanser tarama programını en iyi uygulayan 3. il seçildi. Türkiye 3'üncüsüyüz ama bu yetmez. Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin çok gerisindeyiz. Artvin olarak onları yakalayıp üzerine çıkmak gibi hedeflerimiz var. Kanseri kaçarak değil üstüne giderek yeneriz. Artık toplumda kanser konusunda farkındalık yaratmalıyız. Bu toplantılar bunun için çok önemli."

Panel, halk sağlığı uzmanı Dr. Mehmet Ali Dundar'ın "Kanser ve Beslenme" konulu sunumuyla sona erdi.

Panele, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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