4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular sürüyor.

Başvuruların 20 Eylül'e kadar devam edeceği festival, bakanlığın yanı sıra Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Beyrut Film tarafından da destekleniyor.

Bu yıl ilk kez Siirt Yerel Hikayeleri Senaryo Yarışması'nın da yer alacağı festival, 4-8 Ekim'de düzenlenecek.

Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu festivalde, Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerdeki filmler yarışacak.

24 kısa film yarışacak

Siirt şehir merkezinin yanı sıra ilçelerinde de eş zamanlı gerçekleştirilecek 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 24 kısa film yarışacak. 5 gün boyunca düzenlenecek senaryo, yönetmenlik oyunculuk ve kamera atölyelerinde deneyimli film üreticileri tecrübelerini aktaracak.

Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye 5 bin liralık ödül verilecek festivalde, Jüri Özel Ödülü ve İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü de takdim edilecek. Siirt Yerel Hikayeleri Senaryo Yarışması'nın ödülü ise 5 bin lira olarak belirlendi.

Jüri başkanlığını yapımcı ve TÜRSAK Başkanı Cemal Okan'ın yapacağı festivalin ana jürisi Mine Çayıroğlu, Fikret Kuşkan, Eylem Kaftan, Murat Han, Prof. Dr. Nihat Şındak, Dr. Funda Masdar Kara, Prof. Dr. Uğur Çevik ve Mehmet Çalışkan'dan oluşuyor.