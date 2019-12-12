4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada - Son Dakika

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

6 saat önce

AĞRI'nın Tutak ilçesi kırsalında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun, jandarmanın kafa kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada, System.String[]

AĞRI'nın Tutak ilçesi kırsalında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun, jandarmanın kafa kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat ekipleri, Tutak kırsalında ortak operasyon düzenledi. Sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışma, jandarmanın kafa kamerasınca kaydedildi. 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan görüntülerde, ilk atış sırasında teröristlerin bulunduğu evden gelen sesler duyuluyor.


Tutak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
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